Maldini Lazio ci siamo! Accordo in dirittura d’arrivo | si va verso il prestito con opzione di riscatto i dettagli

È in fase di definizione l’accordo tra Maldini e la Lazio, che prevede un prestito con opzione di riscatto per Daniel Maldini. La trattativa si avvicina alla conclusione, con i dettagli finali ancora da perfezionare. Si tratta di un trasferimento che potrebbe rappresentare un nuovo capitolo nella carriera del giocatore e un importante intervento per la rosa biancoceleste.

