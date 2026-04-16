Las Palmas-Leganes venerdì 17 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per i padroni di casa

Venerdì 17 aprile 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Las Palmas e Leganes. Dopo la sconfitta contro il Malaga, il Las Palmas si è allontanato dalla zona playoff della Segunda Division, uscendo dalle prime sei posizioni in classifica. La squadra del Castellon, che si trova un punto sopra, rappresenta un possibile avversario diretto nella lotta per l’accesso ai playoff. Le formazioni ufficiali, quote e pronostici sono stati annunciati in vista dell'incontro.

La sconfitta sul campo del Malaga ha fatto uscire il Las Palmas dalle prime sei posizioni della classifica di Segunda Division, ovvero dalla zona playoff, con il Castellon che però è solo un punto sopra. Una vittoria contro il Leganes però garantirebbe agli uomini di Luis García di tornarci perché il già citato Castellon sarà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Las Palmas-Leganes (venerdì 17 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occasione per i padroni di casa Notizie correlate Las Palmas-Leganes (venerdì 17 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per i padroni di casaLa sconfitta sul campo del Malaga ha fatto uscire il Las Palmas dalle prime sei posizioni della classifica di Segunda Division, ovvero dalla zona... Las Palmas-Leganes (venerdì 17 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa sconfitta sul campo del Malaga ha fatto uscire il Las Palmas dalle prime sei posizioni della classifica di Segunda Division, ovvero dalla zona... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Las Palmas-Leganes: probabili formazioni e streaming gratis del match; Bayern Monaco-Stoccarda: diretta live e streaming gratis; Las Palmas-Leganes (venerdì 17 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Las Palmas - Leganés - Quote & Statistiche - 17 aprile 2026, LaLiga 2, Spagna. Las Palmas-Leganes: probabili formazioni e streaming gratis del matchLas Palmas-Leganes si gioca venerdì 17 aprile 2026 alle ore 21:00 per la 36ª giornata di Segunda División. Guardala gratis in streaming ... derbyderbyderby.it