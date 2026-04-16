Venerdì 17 aprile 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Las Palmas e Leganes, valida per la Segunda Division. Dopo la recente sconfitta contro il Malaga, il Las Palmas si trova fuori dalla zona playoff, scivolando in settima posizione in classifica. Il Castellon, che si trova un punto sopra, si prepara a disputare la sua partita successiva. Le formazioni e le quote sono già state annunciate.

La sconfitta sul campo del Malaga ha fatto uscire il Las Palmas dalle prime sei posizioni della classifica di Segunda Division, ovvero dalla zona playoff, con il Castellon che però è solo un punto sopra. Una vittoria contro il Leganes però garantirebbe agli uomini di Luis García di tornarci perché il già citato Castellon sarà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Las Palmas-Leganes (venerdì 17 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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