Venerdì 17 aprile 2026 alle 21:00 si sfideranno Las Palmas e Leganes in una partita valida per la Segunda Division. La squadra di casa arriva dopo una sconfitta contro il Malaga, che le ha fatto scivolare fuori dalla zona playoff, occupata attualmente dal Castellon, distante solo un punto. La sfida rappresenta un’opportunità per i padroni di casa di risalire la classifica e rimettersi in carreggiata.

La sconfitta sul campo del Malaga ha fatto uscire il Las Palmas dalle prime sei posizioni della classifica di Segunda Division, ovvero dalla zona playoff, con il Castellon che però è solo un punto sopra. Una vittoria contro il Leganes però garantirebbe agli uomini di Luis García di tornarci perché il già citato Castellon sarà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Las Palmas-Leganes (venerdì 17 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per i padroni di casa

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