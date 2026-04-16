Blackburn-Coventry venerdì 17 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 17 aprile 2026 alle 21:00 si gioca la sfida tra Blackburn e Coventry. Il Blackburn si trova al ventesimo posto in classifica, a quattro punti dalla retrocessione, e arriva dalla sconfitta contro il Southampton, che ha interrotto una serie di cinque risultati utili consecutivi. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre in una fase cruciale della stagione.

Il Blackburn è ventesimo in classifica trovandosi a soli quattro punti dalla zona retrocessione, e questo nonostante martedì a Southampton abbia perso la prima partita dopo cinque risultati utili consecutivi. Il Coventry invece è a un passo dalla promozione in Premier League anche per l’aritmetica, per la quale basterebbe un solo punto, ossia raggiungere almeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Blackburn-Coventry (venerdì 17 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Coventry-Derby (venerdì 03 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiCon sette vittorie nelle ultime otto giornate il Coventry ha preso il largo in classifica ed ora è davvero molto vicino a tornare in Premier League... Blackburn-Preston (venerdì 20 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa lotta per evitare la retrocessione, che vede coinvolto il Blackburn, incrocia quella per un posto nei playoff, nella qualche invece è impegnato il... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Pronostico Blackburn-Coventry 17 Aprile 2026: 43ª Giornata di Championship; Blackburn Rovers - Coventry City Pronostico e confronto quote 17.04.2026.