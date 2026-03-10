ARMONY | l’equilibrio dell’arte contemporanea a Roma

A Roma si tiene una mostra collettiva dedicata all’arte contemporanea che si concentra sul concetto di armonia come principio estetico e spirituale. L’esposizione presenta opere di diversi artisti che interpretano questo tema attraverso vari mezzi e stili. La mostra si svolge in uno spazio dedicato alla cultura e alla creatività, attirando visitatori interessati alle nuove tendenze artistiche.

Cosa: Mostra collettiva di arte contemporanea che esplora il tema dell’armonia come principio estetico e spirituale.. Dove e Quando: Galleria d’Arte Studio CiCo, Via Gallese 8, 10, 12 – Roma. Dal 14 al 29 marzo 2026.. Perché: Un’occasione per riflettere sul potere dell’arte di trasformare il caos del quotidiano in una visione corale e consapevole.. La Galleria d’Arte Studio CiCo di Roma si prepara ad accogliere una riflessione profonda e necessaria sul senso dell’equilibrio. A partire dal 14 marzo 2026, lo spazio espositivo capitolino apre le sue porte a ARMONY, una mostra collettiva che mette in scena non solo opere, ma veri e propri tentativi di riconciliazione tra opposti. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - ARMONY: l’equilibrio dell’arte contemporanea a Roma Articoli correlati Gibellina cerca un’altra rinascita. Capitale dell’arte contemporaneaRoma, 16 gennaio 2026 – Non c’è località più meritevole, nell’Italia dell’ultimo secolo, d’essere definita città dell’arte contemporanea e quindi è... Gibellina capitale italiana dell’arte contemporanea per il 2026Gibellina è stata nominata Capitale italiana dell’arte contemporanea per il 2026.