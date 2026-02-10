A Roma, un nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea apre le sue porte. Si chiama FOROF ed è un tempio che unisce l’antico e il moderno. La fondatrice, Giovanna Caruso Fendi, ha voluto creare un luogo speciale dove arte e cultura si incontrano in modo innovativo. Ora, il tempio segreto si trasforma in un punto di riferimento per gli appassionati e gli artisti che vogliono scoprire un modo diverso di vivere l’arte nella città eterna.

FOROF, la realtà artistica e culturale sognata, immaginata fortemente voluta e fondata dalla mecenate Giovanna Caruso Fendi, è uno dei luoghi magici di Roma. Uno spazio unico per il connubio tra archeologia e arte contemporanea. Dove il tempo perde la sua reale connotazione per frantumarsi in tempo archeologico, del pensiero, dell’esplorazione nell’anima. Nato nel 2022 e ormai arrivato alla quinta stagione (cinque è numero magico, per la Cabala è l’unione tra l’umano e il divino) FOROF ha scelto come artista dell’anno la polacca Alicja Kwade, che vive e lavora a Berlino, una delle voci più significative della scena contemporanea internazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - FOROF, il tempio segreto di Roma dove l’arte contemporanea dialoga con l’antico

FOROF Roma presenta DIHET – ARRIVA IL NUOVO GIORNO Una performance poetica di Jonida Prifti il SECONDO Episodio della Stagione V, in dialogo con la mostra il site - specific di Alicja Kwade INFRASUPRA a cura di Valentino Catricalà Giovedì 5 febb - facebook.com facebook

FOROF 2° episodio della Stagione V in dialogo con il site-specific di Alicja Kwade INFRASUPRA a cura di Valentino Catricalà DIHET – ARRIVA IL NUOVO GIORNO Una performance poetica di Jonida Prifti Giovedì 5 febbraio 2026, dalle 19:00 alle 21:00 forof.i x.com