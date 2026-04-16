Larino nuovo Presidente al Tribunale | Ogni fascicolo ha un’anima

Il Tribunale di Larino ha un nuovo presidente, il giudice Daniele Colucci, che ha assunto ufficialmente il suo ruolo durante una cerimonia a cui hanno partecipato rappresentanti civili e religiosi. La cerimonia si è svolta nel Palazzo di Giustizia frentano, segnando l’inizio del suo mandato. Da oggi, il giudice Colucci guiderà l’attività giudiziaria locale, portando avanti le procedure e le decisioni istituzionali.

Il nuovo presidente del Tribunale di Larino, il giudice Daniele Colucci, ha ufficialmente preso le redini del Palazzo di Giustizia frentano durante una cerimonia che ha la partecipazione di diverse autorità civili e religiose. Il magistrato subentra nella guida dell’ente a Michele Russo, che ha ricoperto tale incarico per un periodo di nove anni. L’evento si è svolto alla presenza della prefetta di Campobasso Michela Lattarulo, del sindaco Giuseppe Puchetti, del vescovo Claudio Palumbo e del procuratore capo Elvira Antonelli, con un seguito numeroso di avvocati appartenenti al foro bassomolisano e rappresentanti delle forze armate. Oltre il formalismo burocratico: l’anima dietro i fascicoli giudiziari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Larino, nuovo Presidente al Tribunale: “Ogni fascicolo ha un’anima Notizie correlate Reggio Calabria: nuovo Presidente al Tribunale contro l’illegalitàIl Tribunale di Reggio Calabria si prepara a cambiare guida con l’arrivo del magistrato Giuseppe Campagna, la cui nomina alla presidenza diventerà... Cambio al vertice del Tribunale di Reggio Calabria: Giuseppe Campagna è il nuovo presidenteCon deliberazione assunta nella seduta dell’8 aprile 2026, il Plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato il dott. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Larino, nuovo Presidente del Tribunale: il 15 aprile l’insediamento del dott. Daniele Colucci; Larino, si è insediato il nuovo presidente del tribunale Daniele Colucci: Ottimo lavoro di chi mi ha preceduto; Si insedia il nuovo presidente del tribunale di Larino, il giudice Daniele Colucci; A Larino s’insedia il nuovo Presidente del Tribunale. Larino, si insedia il nuovo presidente del Tribunale: da oggi Daniele Colucci guida il palazzo di giustiziaCerimonia questa mattina a Larino per l’avvio del mandato del magistrato campobassano, nominato all’unanimità dal Csm. Legato al Basso Molise, onorato della fiducia. primonumero.it Si insedia il nuovo presidente del tribunale di Larino, il giudice Daniele ColucciLavorerò affinchè il Tribunale di Larino consideri il fascicolo non come un'incombenza da evadere, di cui liberarsi ma come l'espressione talvolta della sofferenza, delle preoccupazioni delle persone ... ansa.it Approvato in Cabina di regia il piano di rilancio per il territorio: Larino comune capofila per gli interventi su sanità, scuola e mobilità I DETTAGLI facebook