Reggio Calabria | nuovo Presidente al Tribunale contro l’illegalità

A Reggio Calabria, il Tribunale si appresta a cambiare leadership con la nomina del nuovo presidente, un magistrato che assumerà ufficialmente il ruolo tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio. La scelta mira a rafforzare le attività giudiziarie contro l’illegalità nella zona. La conferma ufficiale è arrivata nelle ultime settimane, e si attende ora l’atto formale di insediamento.

Il Tribunale di Reggio Calabria si prepara a cambiare guida con l’arrivo del magistrato Giuseppe Campagna, la cui nomina alla presidenza diventerà effettiva tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio. Il passaggio di consegne avverrà dopo il termine dell’incarico della presidente Mariagrazia Lisa Arena, segnando l’inizio di un nuovo ciclo per l’istituzione giudiziaria reggina. Entrato nel percorso della magistratura nel 1996, Campagna porta con sé una storia professionale radicata nelle dinamiche del territorio. Dopo aver operato presso il tribunale di Locri, ha iniziato a lavorare a Reggio Calabria dal 2004, ricoprendo tra il 2015 e il 2023 il ruolo di presidente di sezione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: nuovo Presidente al Tribunale contro l’illegalità Notizie correlate Cambio al vertice del Tribunale di Reggio Calabria: Giuseppe Campagna è il nuovo presidenteCon deliberazione assunta nella seduta dell’8 aprile 2026, il Plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato il dott. Tribunale di Reggio Calabria, le sfide e l'impegno del nuovo presidente Campagna: "Servire la città con responsabilità e rigore"Si apre una nuova stagione per il tribunale di Reggio Calabria con la nomina del magistrato reggino Giuseppe Campagna alla sua presidenza, incarico... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Campagna è il nuovo presidente del Tribunale di Reggio Calabria; Reggio Calabria, Giuseppe Campagna è il nuovo Presidente del Tribunale; Cambio al vertice del tribunale di Reggio Calabria: Giuseppe Campagna è il nuovo presidente; Nuovo presidente per il Tribunale di Reggio: il CSM nomina Giuseppe Campagna. Giustizia, nomine del Csm: Giuseppe Campagna nuovo presidente del Tribunale di Reggio CalabriaIl plenum del Csm ha votato all’unanimità Elio Romano come nuovo procuratore di Lamezia Terme. Questo pomeriggio inoltre sono stati votati, con una astensione, il nuovo presidente del Tribunale di Reg ... strettoweb.com Nuovo presidente per il Tribunale di Reggio: il CSM nomina Giuseppe CampagnaIl Plenum del CSM nella seduta dell'8 aprile ha nominato Campagna presidente del Tribunale. Subentra alla dottoressa Mariagrazia Lisa Arena ... citynow.it Reggio Calabria, perdita d'acqua in via Botteghelle: "è una fonte battesimale, è il Gange cittadino" facebook