Dopo la partita contro il Bayern, Alvaro Arbeloa ha espresso la sua delusione per alcune decisioni arbitrali. In particolare, si è lamentato di un episodio in cui l’arbitro non ha mostrato il cartellino a un giocatore nel momento giusto, influendo sul risultato finale. L’arbitro ha anche avuto difficoltà nel riconoscere alcuni eventi sul campo, tra cui un fallo di Camavinga, che non è stato sanzionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dopo la sconfitta per 4-3 contro il Bayern Monaco in un match cruciale, il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha espresso un forte malcontento riguardo alla direzione dell’arbitro. In un’intervista rilasciata a ‘Movistar+’, Arbeloa ha messo in discussione le decisioni dell’arbitro, affermando che queste hanno compromesso il normale svolgimento della partita e, di conseguenza, il risultato finale. L’allenatore dei ‘merengue’ ha sottolineato come l’espulsione di Eduardo Camavinga fosse un colpo devastante per la sua squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - L’arbitro ha rovinato il pareggio: non sapeva nemmeno del cartellino di Camavinga.

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