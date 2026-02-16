Referendum Giustizia | Trasparenza sui finanziamenti del Comitato Giusto dire No al centro del dibattito Ministero-ANM

Il Ministero della Giustizia ha aperto un’indagine dopo aver scoperto che il Comitato “Giusto dire No” ha ricevuto oltre 200.000 euro da fonti sconosciute, alimentando un acceso scontro con l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM). La questione riguarda la trasparenza dei finanziamenti del gruppo che promuove il referendum sulla riforma della giustizia, previsto per marzo 2026. La polemica si è accesa quando è emerso che alcune donazioni provenivano da aziende legate a interessi politici, senza che siano state rese pubbliche.

