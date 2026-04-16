L’annullamento di due Gran Premi, in Arabia Saudita e Bahrain, ridurrà il calendario della Formula 1 da 24 a 22 gare. Questa decisione comporta un costo superiore ai 100 milioni di euro per il circus, che dovrà fare i conti con le perdite legate all’organizzazione e alla pianificazione degli eventi. La situazione si inserisce nel contesto delle tensioni legate alla guerra in Medio Oriente, che ha influenzato anche le attività sportive internazionali.

Anche la Formula 1 paga un conto salato per la guerra in medio oriente. L’annullamento di due gran premi (Arabia Saudita e Bahrain) ridurrà il numero delle gare da 24 a 22 e avrà un impatto significativo sull’organizzazione che gestisce la Formula 1. Tra diritti tv, sponsor e incassi locali la perdita sarà di oltre 100 milioni di dollari, sostanzialmente quelli che tutto sommato contenuta e che inciderà soltanto sui margini di guadagno. Premesso che uno dei due gran premi potrebbe essere recuperato se il conflitto dovesse terminare presto, gli analisti di Guggenheim stimano una perdita di ricavi di 190-200 milioni di dollari per Liberty Media, ma in realtà una cifrà più attendibile parla di poco più di 100 milion i.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’annullamento di due gran premi costa oltre 100 milioni alla F1

Every time a Formula 1 race was cancelled

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