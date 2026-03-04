Napoli spesa cresciuta di oltre 100 milioni in due anni De Laurentiis metterà un freno

A Napoli, la spesa complessiva è aumentata di oltre 100 milioni di euro negli ultimi due anni, con investimenti significativi che hanno seguito l'arrivo di un nuovo allenatore. Il club ha effettuato acquisti importanti e punta a rafforzare la rosa, mentre il presidente ha annunciato che metterà un freno a ulteriori spese. La situazione finanziaria del club è sotto stretta osservazione.

Aurelio De Laurentiis è stato l'antesignano del fair play finanziario, prima ancora che Uefa e Figc lo trasformassero nel manuale delle promosse e delle bocciate del calcio europeo e italiano. Basta una cifra: dal 2004 al 2025 il risultato netto aggregato è stato positivo per 120 milioni. Il Napoli, di solito, genera profitti, e quando non lo fa perché si trova in una fase espansiva, dopo un po' si rimette in pari per mantenere la rotta della sostenibilità. Se durante il Covid sono stati accumulati 130 milioni di deficit, nel biennio successivo sono arrivati due utili per 143 milioni. Nell'estate 2024 è stato avviato un nuovo ciclo con l'avvento di Antonio Conte in panchina.