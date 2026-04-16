Lanciano | riapre la casa di Federico Spoltore tesoro d’arte unico

A Lanciano, nel quartiere Civitanova, la casa che un tempo ospitò il pittore Federico Spoltore è stata riaperta al pubblico. L’inaugurazione ufficiale si è svolta sabato 11 aprile, consentendo ai visitatori di entrare nuovamente in un luogo che conserva testimonianze della vita e delle opere del noto artista. La riapertura segna il ritorno di questo patrimonio di valore storico e culturale alla comunità locale.

Il quartiere Civitanova di Lanciano accoglie nuovamente i visitatori nella dimora che ospitò il celebre pittore Federico Spoltore, dopo l’apertura ufficiale avvenuta sabato 11 aprile. La casa-museo, situata nelle immediate vicinanze della chiesa di Santa Maria Maggiore, ha avviato un programma di visite periodiche che prevede una prossima finestra di apertura programmata tra il 1° e il 3 maggio 2026. Un modello di gestione privata per la salvaguardia del patrimonio locale. La riattivazione di questo spazio culturale rappresenta un punto di svolta per l’offerta turistica di Lanciano, grazie a una strategia che vede la collaborazione tra istituzioni e privati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lanciano: riapre la casa di Federico Spoltore, tesoro d’arte unico Notizie correlate Riapre al pubblico la casa museo "Federico Spoltore" a LancianoRiapre al pubblico uno degli spazi più suggestivi e affascinanti di Lanciano: la casa-museo “Federico Spoltore”, nel cuore del quartiere Civitanova,... Fano, la Basilica di Vitruvio: un tesoro unico che rivoluziona il turismoDurante gli Stati generali tenutisi a Fano, il presidente della Regione Marche, Acquaroli, ha delineato una strategia che vede la Basilica di... Contenuti di approfondimento Si parla di: Lanciano, riapre la Casa Museo Federico Spoltore; Riapre al pubblico la casa museo Federico Spoltore a Lanciano. Riapre al pubblico la casa museo Federico Spoltore a LancianoTorna fruibile la casa natale del grande pittore lancianese, conosciuto nel mondo soprattutto per i ritratti. Nel palazzo, che si trova nel quartiere Civitanova, si potranno effettuare visite guidate ... chietitoday.it