Riapre al pubblico la casa museo Federico Spoltore a Lanciano

A Lanciano riapre al pubblico la casa museo dedicata a Federico Spoltore, situata nel quartiere Civitanova, vicino alla chiesa di Santa Maria Maggiore. L’edificio si trova nel centro storico della città e rappresenta uno dei luoghi di interesse artistico e architettonico della zona. La riapertura permette di visitare di nuovo questo spazio, che conserva elementi legati alla storia e alla cultura locale.