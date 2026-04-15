Riapre al pubblico la casa museo Federico Spoltore a Lanciano
A Lanciano riapre al pubblico la casa museo dedicata a Federico Spoltore, situata nel quartiere Civitanova, vicino alla chiesa di Santa Maria Maggiore. L’edificio si trova nel centro storico della città e rappresenta uno dei luoghi di interesse artistico e architettonico della zona. La riapertura permette di visitare di nuovo questo spazio, che conserva elementi legati alla storia e alla cultura locale.
Riapre al pubblico uno degli spazi più suggestivi e affascinanti di Lanciano: la casa-museo “Federico Spoltore”, nel cuore del quartiere Civitanova, accanto alla chiesa di Santa Maria Maggiore, altro gioiello dell’arte e dell’architettura abruzzese. L'avvio ufficiale c'è stato sabato 11 aprile.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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