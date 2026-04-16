Lancia involucro di droga e tenta di seminare i carabinieri | parapiglia in pieno centro

Un uomo ha tentato di scappare a piedi nel centro della città dopo aver lanciato un involucro contenente droga. I carabinieri, intervenuti per fermarlo, sono riusciti a bloccarlo nonostante la sua fuga tra le vie del centro. L’episodio si è svolto in pieno giorno, attirando l’attenzione dei passanti. Sul posto sono intervenuti anche altri militari per gestire la situazione e verificare il contenuto dell’involucro lanciato dall’uomo.

BRINDISI - Ha tentato di dileguarsi a piedi per le stradine del centro, ma i carabinieri sono riusciti ad afferrarlo. Si sono vissuti momenti di grande concitazione, ieri sera (mercoledì 15 aprile), nel cuore di Brindisi. Una pattuglia della Radiomobile della compagnia di Brindisi, intorno alle.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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