Vedono i carabinieri e scappano | il lancio dell' involucro con la droga e la denuncia

Quando vedono i carabinieri scappano. La fuga a piedi e intanto il lancio, da parte di uno dei due fuggitivi, di un involucro. Ma i militari riescono a fermare uno dei ragazzi e a recuperare quell’involucro. È successo nella serata del 16 febbraio a Desio dove i carabinieri della Radiomobile hanno fermato un giovane – poi identificato in un 21enne originario della Tunisia e senza fissa dimora – che è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è stato eseguito in via Lombardia, durante un servizio preventivo di controllo del territorio.🔗 Leggi su Monzatoday.it

