In pensione Lamù il cane che salvò vite dopo il crollo del ponte Morandi

Il cane Lamù, un Australian Shepherd impiegato nel Nucleo Cinofili del Friuli Venezia Giulia, si è congedato dal servizio il 12 aprile, giornata in cui ha compiuto 11 anni. Lamù aveva partecipato a diverse operazioni di ricerca e soccorso durante la sua carriera e aveva contribuito a salvare vite umane, tra cui quelle delle persone coinvolte nel crollo del ponte Morandi. Ora entra in pensione dopo aver trascorso diversi anni in servizio.

Va in pensione Lamù, un cane in servizio presso il Nucleo Cinofili del Friuli Venezia Giulia. Il 12 aprile, al compimento degli 11 anni, è stato l'ultimo turno di servizio per Lamù, un Australian Shepard in forza al Nucleo cinofili dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia. Lamù, assieme al.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Aspi, inchiesta sui bilanci: 38 indagati, esposti nati dopo il crollo del Ponte MorandiSono 38 gli indagati nell’inchiesta della Procura di Roma sui presunti falsi in bilancio di Autostrade per l'Italia relativi al periodo compreso tra... Processo crollo ponte Morandi, difesa accusa il progettista, “sapeva del difetto ma lo ha nascosto, condotta criminale”Il progettista Riccardo Morandi e l’impresa costruttrice del viadotto venuto giù il 14agosto del 2018 provocando 43 vittime, sono stati accusati in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dal crollo del ponte Morandi al terremoto in Turchia, ha salvato vite sotto le macerie: la cagnolina Lamù va in pensione; Terremoti e ponti crollati, Lamù ha salvato vite sotto le macerie: dopo otto anni va in pensione la cagnolina dei vigili del fuoco; Incidente all'alba. Giovane in scooter si schianta contro un muro, il casco esplode. Il 21enne trasportato in elicottero all'ospedale: è...; Vasco Rossi, una magia per 26 mila spettatori. Dopo 8 anni in prima linea, Lamù va in pensione: missioni tra macerie e salvataggiSi chiude una lunga carriera operativa per Lamù, Australian Shepherd del Nucleo Cinofili dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, che il 12 aprile, al compimento degli 11 anni, ha effettuato il ... triestecafe.it Lamù, va in pensione: oltre 100 gli interventi di soccorso del pastore australiano dei vigili del fuoco, dal crollo del ponte Morandi al...FRIULI - Lamù va in pensione: il pastore australiano del Nucleo cinofili del Friuli Venezia Giulia il 12 aprile ha compiuto 11 anni è ... msn.com 1Va in pensione Lamù Australian Shepard del Nucleo Cinofili del Friuli Venezia Giulia. Il 12 aprile, al compimento degli 11 anni, è stato l'ultimo turno di servizio per Lamù un Australian Shepard in forza al Nucleo Cinofili dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Gi facebook