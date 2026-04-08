Charity Gala Borbone UNICEF | grande successo al Complesso di Santa Chiara

Si è svolto con grande partecipazione il Gala benefico organizzato dal Real Circolo Francesco II di Borbone presso il Complesso di Santa Chiara. L’evento, promosso in favore di UNICEF, ha visto la presenza di numerosi invitati e ha raccolto fondi destinati a progetti di assistenza ai bambini. La serata si è conclusa con una serie di interventi e momenti di intrattenimento, attirando l’attenzione di pubblico e media.

Grande successo per il Gala benefico Borbone UNICEF promosso dal Real Circolo Francesco II di Borbone. Il Real Circolo Francesco II di Borbone ha ospitato una serata benefica a Napoli in favore dei bambini campani. Grande successo per il Gala benefico Borbone UNICEF promosso dal Real Circolo Francesco II di Borbone. Un evento a sostegno di UNICEF Italia e dei bambini ricoverati negli ospedali pediatrici della Campania. La serata si è svolta nel Complesso Monumentale di Santa Chiara, nel cuore del centro storico di Napoli. Un luogo che unisce bellezza, spiritualità e memoria storica, custode delle sepolture reali e simbolo della tradizione civile e religiosa della città. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Charity Gala Borbone UNICEF: grande successo al Complesso di Santa Chiara A Santa Chiara il Gala del Real Circolo Borbone: raccolti fondi per Unicef e bambini ricoveratidi Maridì Vicedomini Grande successo per il Gala benefico promosso dal Real Circolo Francesco II di Borbone a sostegno di Unicef Italia e dei bambini... UNICEF: al Presidio Ospedaliero Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (NA) la consegna del “Regalo sospeso” UNICEF – CLEMENTONIA Pozzuoli, l’UNICEF e Clementoni portano sorrisi e giochi ai bambini ospiti dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie con i “Regali sospesi” 9 marzo...