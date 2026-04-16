Lambrusco e zampone una visita fino in cima alla Ghirlandina

Una visita a Modena può iniziare tra i sapori tradizionali, come il lambrusco e lo zampone, e proseguire con un percorso che porta fino in cima alla Ghirlandina. La città si racconta attraverso le sue specialità culinarie, le testimonianze storiche e i monumenti simbolo, creando un viaggio che unisce gusto e cultura. Dalla terra alle altezze del campanile, ogni elemento contribuisce a delineare l’identità di questa città.

Raccontare Modena partendo dalla terra e arrivando fino in cima alla Ghilrlandina, attraversando sapori, storie e simboli che da secoli ne definiscono l’identità. Con questa idea portante, sabato 18 aprile alle 19 la Torre civica è protagonista della visita guidata "Dalla terra al cielo.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Una delle statue più alte del mondo si trova in Italia e si può entrare salendo fino in cimaAd Arona, in Piemonte, si trova una delle statue più alte del mondo costruita molti secoli fa, ma visitabile ancora oggi anche al suo interno: ecco... Cracco: “La Romagna, una riscoperta. E il Lambrusco è espressione di pace”Un incontro fatto di colli ariosi, viste sull’Adriatico, brezza che arriva dal mare: è stato quello tra Carlo Cracco e la sua tenuta a Santarcangelo,... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Chi di ghirla sale, chi di ghirla scende. Lambrusco, una storia antica. Il libro di Enrico ZucchiEnrico Zucchi, ricercatore dell’Università di Padova, dove insegna Letteratura italiana nel corso di Turismo culturale e tiene il Laboratorio di tecniche narrative per la gastronomia nel corso di ... ilfattoalimentare.it Il Lambrusco non esiste, eppure lo bevono tuttiIl Lambrusco non esiste. Ma, al tempo stesso, ne esistono dieci. Accanto ai più conosciuti, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino e Lambrusco di Sorbara, ce ne sono altrettanti che probabilmente ... esquire.com