Una delle statue più alte del mondo si trova in Italia e si può entrare salendo fino in cima

Il Colosso di San Carlo Borromeo, situato ad Arona in Piemonte, si erge come una delle statue più alte al mondo e rappresenta un esempio di abilità artistica e ingegneristica di diversi secoli fa. La sua altezza impressionante permette ai visitatori di salire fino in cima e ammirare il paesaggio circostante. La statua, costruita nel XVI secolo, è ancora aperta al pubblico, permettendo di scoprire anche gli interni che custodiscono opere e dettagli storici.

Ad Arona, in Piemonte, si trova una delle statue più alte del mondo costruita molti secoli fa, ma visitabile ancora oggi anche al suo interno: ecco la storia del Colosso di San Carlo Borromeo.