Cracco | La Romagna una riscoperta E il Lambrusco è espressione di pace

Lo chef Carlo Cracco ha visitato la sua tenuta a Santarcangelo, in Romagna, in un ambiente caratterizzato da colli ariosi, viste sull’Adriatico e una brezza marina. Durante l’incontro, ha parlato di questa regione come di una riscoperta e ha definito il Lambrusco un’espressione di pace. La visita ha coinvolto le aree collinari e il paesaggio naturale che circonda la tenuta.

U n incontro fatto di colli ariosi, viste sull’Adriatico, brezza che arriva dal mare: è stato quello tra Carlo Cracco e la sua tenuta a Santarcangelo, nel cuore della Romagna. “Una riscoperta, più che una scoperta. Frequentavo quei luoghi già da bambino – racconta lo chef in dialogo con il vicedirettore del QN Davide Nitrosi –. Ho vissuto buona parte dell’infanzia tra Rimini, Riccione, Cervia e Pinarella. Il vero incontro è stato quello con il vigneto che oggi è il cuore della nostra azienda vinicola: un impianto vecchio di sessant’anni, che ci racconta di un vino legato alla terra, capace di far vibrare la sua anima fin sulla tavola, che dia vita a un Sangiovese Classico o a un Trebbiano della Fiamma.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cracco: “La Romagna, una riscoperta. E il Lambrusco è espressione di pace” Vinitaly, l’Emilia-Romagna rilancia: più espositori e Cracco ai fornelliModena, 25 febbraio 2026 – Passaggio di testimone stellato per il padiglione dell’Emilia Romagna a Vinitaly. Vinitaly, l’Emilia-Romagna rilancia: più espositori e Carlo Cracco ai fornelliModena, 25 febbraio 2026 – Passaggio di testimone stellato per il padiglione dell’Emilia Romagna a Vinitaly.