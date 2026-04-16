Lamberti domina i 100 dorso | cronometro infuocato e pass per Parigi

Durante la seconda giornata dei Campionati italiani di nuoto 2026 a Riccione, Michele Lamberti ha vinto il titolo nei 100 metri dorso. Con un tempo molto rapido, ha stabilito un nuovo record personale e ha ottenuto il pass per i prossimi Mondiali a Parigi. La gara si è conclusa con un grande risultato per l’atleta, che ha dominato la competizione fin dal primo tratto.

Il dominio nel dorso maschile trova un nuovo protagonista nelle vasche di Riccione, dove Michele Lamberti ha conquistato il titolo nazionale nei 100 metri dorso durante la seconda giornata dei Campionati italiani di nuoto 2026. Il bresciano, che aveva già trionfato nei 50 metri dorso stabilendo un record italiano, ha confermato la propria forma fisica superiore ottenendo anche in questa specialità il pass diretto per gli Europei di Parigi previsti per agosto. La prestazione del ventiseienne è stata caratterizzata da una netta accelerazione nella parte finale della gara. Dopo aver mostrato grande competitività durante la mattinata, quando aveva pareggiato il miglior tempo della sessione con un 54.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lamberti domina i 100 dorso: cronometro infuocato e pass per Parigi Notizie correlate Michele Lamberti super a Riccione: record italiano nei 50 dorso e pass per gli Europei di ParigiPrima finale e subito fuochi d’artificio nei campionati italiani di nuoto in vasca lunga a Riccione. Nuoto, Michele Lamberti trionfa anche nei 100 dorso ai campionati italiani e strappa il pass per gli EuropeiProsegue il pomeriggio della seconda giornata di finali dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lamberti da record, Quadarella domina, Pilato battuta da Angiolini: titoli e i pass per Parigi; Nuoto, Assoluti Riccione: Lamberti da record, Pilato battuta. Risultati prima giornata; NUOTO, ASSOLUTI 2026: I RISULTATI DELLE BATTERIE, 15 APRILE; LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini. Lamberti inarrestabile nei 100 dorso: titolo italiano e biglietto per ParigiLa finale dei 100 dorso ha visto Lamberti dominare la scena con una prestazione di altissimo livello. In assenza di Thomas Ceccon, un nome di spicco nel panorama natatorio, Lamberti ha saputo gestire ... it.blastingnews.com Nuoto, Assoluti Riccione: Pilato domina i 100 rana, bene Ragaini e LambertiLa prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto a Riccione ha visto un avvio promettente con le batterie mattutine, caratterizzate da prestazioni di alto livello. L'evento, cruciale per l' ... it.blastingnews.com come Michele Lamberti ieri, anche la giornata di oggi si apre con il Record Italiano nei 50 dorso e, in campo femminile, porta la firma di @ssaracurtis una gara eccezionale e dominata, con un tempo che le vale il terzo crono mondiale stagionale facebook Assegnati i primi 7 titoli italiani agli Assoluti di Riccione di nuoto, con relativi pass per gli Europei di Parigi Tra i risultati più importanti abbiamo la vittoria, con nuovo record italiano, di Michele Lamberti nei 50 dorso. Quadarella domina negli 800 sl, mentr x.com