Nel mondo dello sport, una frase ha attirato l’attenzione: un calciatore del Sudtirol, nato nel 2000, ha segnato il suo primo gol in questa stagione in un match pareggiato contro il Modena. In un’intervista, ha affermato di essere solo un omonimo di un noto ex tennista e ha dichiarato che la fede gli ha dato forza, permettendogli di trovare il gol in una partita difficile.

Nicola Pietrangeli ci tiene a chiarirlo subito: “Con la leggenda del tennis è soltanto un’omonimia, ai miei genitori piaceva il nome. Con la racchetta gioco nel tempo libero, insieme a mio padre. Ho sempre preferito il pallone”. Il difensore classe 2000 del Sudtirol ha segnato il suo primo gol in stagione nell’1-1 contro il Modena. È tornato in campo a inizio aprile dopo tre mesi di stop per colpa di una pubalgia: “Ho vissuto un periodo complicato, il mio obiettivo era tornare presto a disposizione. La fede mi ha aiutato. Penso che tutto accada per un motivo, in queste settimane non ho mai smesso di crederci. Ho lottato e alla fine ce l’ho fatta”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'altro Nicola Pietrangeli: "Tennis? Esiste solo il calcio. La fede mi ha aiutato e ho trovato il gol"

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