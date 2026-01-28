Nicola Carraro la drammatica confessione | Ho rischiato di morire e solo Mara mi ha salvato

Nicola Carraro ha raccontato il momento più difficile della sua vita, un anno pieno di rischi e paure. In un’intervista sincera, ha spiegato come Mara Venier sia stata l’unica a salvarlo, aiutandolo a superare la malattia e le difficoltà. Una confessione che mette in luce il legame profondo tra i due e il ruolo decisivo di Mara in quella battaglia.

La toccante rivelazione di Nicola Carraro sul suo anno più difficile e il ruolo fondamentale di Mara Venier nella sua lotta per la vita La verità shock di Nicola Carraro arriva forte, sincera, senza filtri. L’uomo che per anni ha camminato accanto a Mara Venier oggi racconta il suo anno più duro, quello in cui ha sfiorato la morte e ha riscoperto una forza che credeva perduta. Nel cuore del racconto c’è un crollo improvviso: una cura dimagrante che avrebbe dovuto “aiutarlo a muoversi meglio” si trasforma in un incubo, con una pancreatite acuta che lo porta in ospedale in condizioni gravissime. I medici lo definiscono “in fin di vita”, ma lui non percepisce la paura come l’immaginano gli altri. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

