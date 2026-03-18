Circolo Tennis Bologna il campo numero 1 intitolato a Nicola Pietrangeli

Da ilrestodelcarlino.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Circolo Tennis Bologna ha inaugurato ufficialmente il campo numero 1, intitolato a Nicola Pietrangeli, con una cerimonia svoltasi oggi. Nonostante le previsioni di pioggia, l’evento si è svolto regolarmente sul campo in terra rossa, dedicato al noto numero uno del circolo. La giornata ha visto la partecipazione di soci e appassionati, che hanno assistito alle celebrazioni dell’intitolazione.

Bologna, 18 marzo 2026 – Lui avrebbe detto «Se piove si rimanda», ma il campo che è intitolato a Nicola Pietrangeli, il numero 1 del Circolo Tennis Bologna, rigorosamente su terra rossa, oggi ha inaugurato comunque. La targa all’ingresso del campo numero 1 è stata svelata ieri alla presenza del figlio di Nicola Pietrangeli, Filippo, di Gabriella Carlucci, produttrice del docufilm sul tennista, disponibile su RaiPlay, e di Francesca Menarini, componente del consiglio direttivo del Circolo. Il ricordo del figlio Filippo. «Impossibile sintetizzare 63 anni con lui in poche parole – racconta commosso Filippo Pietrangeli –. Non mi sono ancora abituato alla sua assenza: mi sembra ieri quando venimmo qui per il suo compleanno, o meglio per uno dei vari party organizzati per i suoi 90 anni». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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