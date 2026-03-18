Circolo Tennis Bologna il campo numero 1 intitolato a Nicola Pietrangeli

Il Circolo Tennis Bologna ha inaugurato ufficialmente il campo numero 1, intitolato a Nicola Pietrangeli, con una cerimonia svoltasi oggi. Nonostante le previsioni di pioggia, l’evento si è svolto regolarmente sul campo in terra rossa, dedicato al noto numero uno del circolo. La giornata ha visto la partecipazione di soci e appassionati, che hanno assistito alle celebrazioni dell’intitolazione.

Bologna, 18 marzo 2026 – Lui avrebbe detto «Se piove si rimanda», ma il campo che è intitolato a Nicola Pietrangeli, il numero 1 del Circolo Tennis Bologna, rigorosamente su terra rossa, oggi ha inaugurato comunque. La targa all’ingresso del campo numero 1 è stata svelata ieri alla presenza del figlio di Nicola Pietrangeli, Filippo, di Gabriella Carlucci, produttrice del docufilm sul tennista, disponibile su RaiPlay, e di Francesca Menarini, componente del consiglio direttivo del Circolo. Il ricordo del figlio Filippo. «Impossibile sintetizzare 63 anni con lui in poche parole – racconta commosso Filippo Pietrangeli –. Non mi sono ancora abituato alla sua assenza: mi sembra ieri quando venimmo qui per il suo compleanno, o meglio per uno dei vari party organizzati per i suoi 90 anni». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Circolo Tennis Bologna, il campo numero 1 intitolato a Nicola Pietrangeli Articoli correlati L’ultimo viaggio del campione azzurro: arriva un documentario su Nicola Pietrangeli a bordo del FrecciarossaCinquantadue minuti per raccontare la storia di un campione azzurro del tennis, per rendere omaggio alla carriera e ai successi di Nicola... Leggi anche: Tennis. Il Circolo di Grosseto continua a brillare Altri aggiornamenti su Circolo Tennis Bologna Discussioni sull' argomento Mini tennis e wheelchair: tre giorni di attività FITP a Liberamente Bologna; Primo torneo di tennis wheelchair allo Sporting: i vincitori; Centro sportivo Biavati, l’ultimatum ai gestori: La struttura va messa a norma; Circolo Tennis Novafeltria brilla nella sfida al Cerri di Cattolica. Tennis, Tudini e Sartori vincono il torneo giovanile di ImolaDa venerdì a domenica il Circolo Tennis Cacciari di Imola ha ospitato l’11esima edizione del Memorial Iader Noferini, il torneo nazionale Under 14, ... corriereromagna.it Buon inizio per le squadre della Virtus Tennis coinvolte nei Campionati 1) L’Under 16 maschile vince 3-0 in trasferta a Loiano (foto 1) 2) Esordio con successo anche per le giovani atlete della squadra Under 14 femminile, che hanno battuto per 3-0 il San Pi - facebook.com facebook