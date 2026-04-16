Un documentario realizzato da Roland Sejko analizza le celebrazioni e le parate dell’Albania durante il regime di Enver Hoxha, utilizzando filmati di archivio ufficiali. Il film si presenta come un vero e proprio “film di stato”, attraverso immagini che mostrano le manifestazioni pubbliche e gli eventi di propaganda dell’epoca. La pellicola ripercorre il periodo storico attraverso materiali d’archivio che illustrano le modalità con cui venivano rappresentate la nazione e il suo leader.

Festa della Liberazione! Regaliamo tutti insieme 50.000 articoli entro il 25 aprile. E stavolta sei tu a scegliere. «Film di stato» lo è in maniera autentica quello di Roland Sejko perché confezionato con filmati ufficiali dell’Archivio del film di Albania del partito del lavoro, del ministero della difesa di Albania. Ma lo è alla sua maniera, a formare un tripudio, una spettacolare riflessione sulla storia, sul potere, sulle dittature e lo svelamento di un paese tenuto prigioniero del regime. L’Albania è stata raccontata da Roland Sejko negli altri suoi bellissimi documentari di montaggio (Anjia – La nave, David di Donatello Miglior documentario; La macchina delle immagini di Alfredo C.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’Albania di Enver Hoxha nel tripudio delle parate, riflessione sulla storia

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