Tripudio Atalanta! Splendido 3-0 sulla Juve è in semifinale di Coppa Italia

L’Atalanta batte 3-0 la Juventus e vola in semifinale di Coppa Italia. La squadra di Gasperini ha dominato dal primo all’ultimo minuto, portando a casa una vittoria importante contro una big. Per la quarta volta nella sua storia, Bergamo elimina i bianconeri in questa competizione e ora sogna di raggiungere la finale, con la speranza di incrociare Lazio o Bologna. La partita ha messo in mostra una difesa solida e un attacco convincente, mentre i tifosi sperano di vedere ancora una volta l’Atalanta in

Bergamo. Il sogno del ritorno a Roma è un passo più vicino. Per la quarta volta nella storia, l’Atalanta elimina la Juventus in Coppa Italia e si regala una semifinale da disputare contro una tra Lazio e Bologna, finestra su quella che potrebbe essere la quarta finale nel giro di un decennio. Lo ha ricordato Djimsiti nel pre-partita: “La strada non è lunga”, ma resta difficile e tortuosa, anche se eliminare i più titolati d’Italia ha sempre un qual certo sapore per la Dea. 1996, 2005, 2019 e ora anche 2026. Date scolpite nella storia nerazzurra, serate da ricordare come ne sta vivendo tante Bergamo ultimamente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Atalanta Juventus

L’Atalanta batte 3-0 la Juventus e vola in semifinale di Coppa Italia.

Domani sera la partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si gioca alla Gewiss Arena.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

ATALANTA-GENOA 4-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Tripudio Atalanta! Splendido 3-0 sulla Juve, è in semifinale di Coppa ItaliaApre il rigore di Scamacca, nel secondo tempo sigillano i subentrati Kamaldeen e Pasalic. Ora la sfida a una tra Lazio e Bologna, che si sfideranno l’11 febbraio ... bergamonews.it

#ChampionsLeague Il sorteggio dei playoff a Nyon. l'#Inter affronterà i norvegesi del #BodoGlimt, la #Juventus il #Galatasaray e l'#Atalanta avrà l'impegno più duro contro il #BorussiaDortmund. Tutte le italiane avranno il ritorno in casa. Le altre sfide sarann facebook