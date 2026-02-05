Controlli in un negozio di frutta e verdura scoperti sei lavoratori in nero

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno fatto un controllo in un negozio di frutta e verdura a Palermo. Durante l’ispezione, hanno trovato sei lavoratori in nero. Le verifiche sono state fatte con il supporto della stazione di Palermo Crispi. Ora si attendono eventuali sanzioni e chiarimenti sulla posizione dei lavoratori.

Sei lavoratori in nero in un negozio di frutta e verdura. A scoprirli è stato il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri, supportato dalla stazione Palermo Crispi, durante un'ispezione nella rivendita. Nel corso dei controlli, i militari hanno riscontrato gravi irregolarità, accertando la.

