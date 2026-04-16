L’agguato all'alba e le urla sentite dai vicini | così Luigi Gentile ha ucciso Patrizia Lamanuzzi prima di suicidarsi
Nella mattina a Bisceglie, una donna di 54 anni è stata trovata morta, vittima di un'aggressione avvenuta in casa. I vicini hanno udito urla prima che l’episodio si concludesse con il decesso della vittima. Poco dopo, il marito, di 61 anni, si è lanciato nel vuoto nelle vicinanze, ponendo fine alla propria vita. Le autorità stanno indagando sull’accaduto senza ulteriori dettagli al momento.
A Bisceglie, Patrizia Lamanuzzi, 54 anni, è stata uccisa dal marito Luigi Gentile, 61, che poi si è suicidato gettandosi nel vuoto a pochi secondi distanza. Erano separati da febbraio ed entrambi sono morti sul colpo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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