L’omicidio di Giacomo Bongiorni in un video | telecamere nel centro di Massa mostrano la dinamica dell’aggressione

Le immagini delle telecamere nel centro di Massa hanno ripreso i momenti dell’aggressione che ha portato alla morte di Giacomo Bongiorni, avvenuta davanti al figlio di 11 anni. Le registrazioni mostrano come si sono svolti i fatti e la sequenza dei movimenti durante l’attacco. La scena è stata registrata in una zona pubblica e le immagini sono ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Le telecamere presenti nel centro di Massa mostrano la dinamica dell'aggressione ai danni di Giacomi Bongiorni, ucciso sotto gli occhi del figlio 11enne. Indagati cinque giovani.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Massa: i video, il pugile minorenne e l’autopsia. Cosa sappiamo dell’omicidio di Giacomo Bongiorni(Adnkronos) – Una sequenza di violenza improvvisa, brutale e letale, ricostruita attraverso immagini di videosorveglianza senza audio, testimonianze... Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, parla il papà del 19enne arrestato: "Era nel posto sbagliato"Parla il padre di Eduard Alin Carutasi I telefoni del Tg1 hanno raggiunto Gabriel Carutasi, il padre del 19enne Eduard Alin Carutasi arrestato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giacomo Bongiorni, 17enne arrestato per omicidio: Mi ha colpito, ho reagito. Stasera la fiaccolata; Ucciso davanti al figlio, Giacomo morto per i colpi alla testa; Omicidio a Massa, chi ha colpito per primo? Sono 5 gli indagati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni; 1mattina News 2025/26 - Massa, tre fermi per l'omicidio di Giacomo Bongiorni - 13/04/2026 - Video. Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, oggi udienza di convalida per due dei fermatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, oggi udienza di convalida per due dei fermati ... tg24.sky.it Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, l'autopsia conferma un'emorragia cerebrale: con cosa è compatibileNuovi dettagli sull'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa sono emersi dall'autopsia condotta sul corpo dell'uomo morto durante un pestaggio. virgilio.it Grande partecipazione a Massa per la fiaccolata organizzata in memoria di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto la notte tra sabato e domenica scorsi dopo un’aggressione. Gremita Piazza Garibaldi, luogo di ritrovo dell’iniziativa, promossa dalla Diocesi e dal - facebook.com facebook Massa, in 3mila alla fiaccolata per Giacomo Bongiorni, il 47enne morto in seguito a un'aggressione. Il sindaco Persiani: "La comunità si stringe nel dolore. Un fatto grave che richiede misure e contromisure per la sicurezza cittadina". x.com