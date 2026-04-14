Giacomo Bongiorni aveva 47 anni e non aveva precedenti conosciuti con gli aggressori coinvolti nel suo pestaggio. La polizia sta indagando sull’accaduto e il procuratore capo di Massa ha confermato che tra la vittima e gli aggressori non c’erano rapporti precedenti. Le autorità stanno cercando di ricostruire cosa sia successo prima dell’aggressione fatale, nel tentativo di chiarire le modalità dell’evento.

La vittima, Giacomo Bongiorni (47 anni), e gli aggressori non si conoscevano prima dei fatti. Lo ha confermato il procuratore capo di Massa, Piero Capizzoto, durante il punto sull’indagine per omicidio volontario in concorso.Due maggiorenni (di 19 e 23 anni) e un minorenne sono stati arrestati; altri due minorenni (16 e 17 anni) risultano indagati. I due maggiorenni hanno piccoli precedenti penali, ma non per rissa. Nei prossimi giorni si terranno gli interrogatori davanti al gip per gli adulti e, a Genova, per i minori. Secondo una versione fornita da uno dei ragazzi coinvolti e dal padre di uno degli arrestati, come riporta LaStampa, sarebbe stato Bongiorni a colpire per primo (forse con una testata), scatenando la reazione del gruppo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giacomo Bongiorni, il mistero della testata: cosa è successo prima del pestaggio fatale

Il 17enne promessa della boxe e il pugno a Giacomo Bongiorni «perché mi ha dato una testata». L’accusa sull’omicidio a MassaÈ una promessa della boxe il 17enne fermato per l’omicidio di Giacomo Bongiorni in piazza a Massa.

Leggi anche: Massa, "Giacomo Bongiorni colpito anche mentre era a terra": la ricostruzione del pestaggio