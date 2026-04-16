Il ministro degli affari esteri ha affermato che l’Italia desidera mantenere il ruolo di partner strategico degli Stati Uniti, sottolineando l’importanza delle relazioni tra i due paesi. Ha aggiunto che, nonostante ciò, non si può tollerare un attacco al Papa, che ha definito inaccettabile. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni, con l’obiettivo di riaffermare il legame tra le nazioni e di condannare le critiche rivolte alla figura religiosa.

“Ripeteremo ai nostri amici americani ciò che sanno già: l’Italia è e vuole rimanere un partner degli Usa. Strategico”. Così, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che condanna gli attacchi di Trump al Papa e alla premier Meloni. “Rimanere alleati strategici serve anche agli Usa”. In una intervista al Corriere della Sera aggiunge: “Con freddezza e convinzione, ripeteremo ai nostri amici americani quello che molti negli Usa sanno già perfettamente: l’Italia è e vuole rimanere un partner degli Usa. Strategico. Perché è nostro interesse politico, economico, culturale, sociale, rimanere saldamente uniti”. Quindi nessuna reazione in vista: “Certo e ci permettiamo di dire: ‘Serve anche a voi’.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’affondo di Tajani: “Italia partner strategico degli Usa, ma non si può attaccare così il Papa”

Notizie correlate

Ferma condanna degli scontri: "Non è il modo di comportarsi. Si può criticare, ma non così"L’amarezza per una situazione di classifica disastrosa insieme alla ferma condanna degli episodi di violenza avvenuti al ritorno della squadra dal...

Italia-Turchia: ambasciatore Manzo, consolidare il nostro ruolo di partner strategicoAnalisi del diplomatico ad Ankara per ‘Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica’.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: 4 di sera Weekend: Tajani: Liberare Hormuz è fondamentale per l'economia Video; Travaglio a La7: Tajani? Un’ameba. Sequestrato per 4 ore dai figli di Berlusconi, roba indecente e scandalosa anche in Corea del Nord; Meloni prima tiepida, poi l'affondo contro Trump sul Papa; Del Debbio: Che errore il vertice tra i Berlusconi e Tajani a Mediaset. Indebolito il segretario di Forza Italia, contraddetto il pluralismo dell'azienda.

Tajani? Sequestrato dai Berlusconi, roba scandalosa anche in Corea del NordMarco Travaglio replica senza sconti a Letizia Moratti: dall’ipocrisia su Gaza e Ucraina all’ameba Tajani tenuto in ostaggio per 4 ore dai padroni di Mediaset. E di Forza Italia - Guarda il video ... ilfattoquotidiano.it

Tajani condanna i raid in Libano, Israele convoca l'ambasciatoreGli attacchi di Israele contro la popolazione civile in Libano sono inaccettabili. Non è piaciuto al governo di Benyamin Netanyahu il post su X con cui Antonio Tajani, in visita a Beirut, ha conda ... ansa.it

Dopo gli attacchi di Donald Trump, parla Tajani: «Da mesi diciamo che l’Iran non può avere l’atomica e condanniamo i suoi attacchi a Israele. Con Rubio non ho avuto contatti, spiegheremo le nostre ragioni e chiederemo conto dell’attacco al Papa» - facebook.com facebook

Intervista a Tajani: «Gli Stati Uniti devono capirlo: l'alleanza serve anche a loro» x.com