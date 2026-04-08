Ferma condanna degli scontri | Non è il modo di comportarsi Si può criticare ma non così

Dopo la sconfitta nel derby a Carrara, si sono verificati episodi di violenza alla fine della partita. La società e le autorità hanno espresso forte condanna per quanto accaduto, sottolineando che non è il modo appropriato di reagire. La squadra, nel frattempo, si trova in una posizione di classifica difficile e si mostra amareggiata per il momento difficile attraversato. Nessuna dichiarazione ha coinvolto persone specifiche o dettagli sugli incidenti.

L’amarezza per una situazione di classifica disastrosa insieme alla ferma condanna degli episodi di violenza avvenuti al ritorno della squadra dal derby perso a Carrara. Questo il pensiero di molti supporter dello Spezia il giorno dopo la nottata di tensione seguita al match perso allo Stadio dei Marmi. Un atmosfera ben diversa da quella vissuta la mattina del derby, quando alcune centinaia di tifosi sono andati al Ferdeghini a dare la ’carica’ alla squadra in partenza verso la vicina provincia apuana. "Migliaia di spezzini sono delusi, amareggiati e arrabbiati per la disastrosa stagione dello Spezia, con la retrocessione in Serie C dietro l’angolo, ma la violenza non è mai la soluzione – il pensiero unanime – E gli incidenti avvenuti lunedì sera sono da stigmatizzare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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La ferma condanna dell’Italia per gli ingiustificati attacchi iraniani all’Arabia Saudita è stata al centro del mio incontro con il Ministro degli Esteri saudita @FaisalbinFarhan al #G7 in Francia. Ho espresso gratitudine per il sostegno garantito ai nostri connaziona x.com