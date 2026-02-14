Il presidente del comitato Spoltore Pro Nuova Pescara | Montesilvano dice la sua senza ostacolare

Il presidente del comitato Spoltore Pro Nuova Pescara, Marco Rossi, ha criticato la proposta di indire un referendum, sostenendo che questa mossa rallenta i progetti di sviluppo locale. Rossi ha osservato che, mentre altri comuni avanzano, Spoltore si ferma a discutere di questioni già superate, come dimostra la poca chiarezza sulle tempistiche di consultazione popolare.

«Ma davvero a Spoltore si sta ancora pensando di indire un referendum? È singolare che, mentre il resto del territorio corre verso il futuro, l'amministrazione comunale preferisca perdere tempo a guardarsi nello specchietto retrovisore». Inizia con questo interrogativo la dura presa di posizione del presidente del comitato di Spoltore per la Nuova Pescara, Marco Di Marzio, che boccia senza appello le ultime manovre dell'amministrazione guidata dal Sindaco Chiara Trulli. Secondo il presidente, è paradossale che in una fase così avanzata ci sia ancora chi tenta di riesumare consultazioni popolari già ampiamente superate dai fatti e dalla legge, invece di concentrarsi sul lavoro amministrativo.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il 10 gennaio, presso la sala consiliare di Spoltore, si terrà un confronto tra i comitati pro e contro la Nuova Pescara.

La regione ha chiarito una volta per tutte, eliminando ogni dubbio sulla fusione tra Spoltore e Pescara.

