La stazione colabrodo Piove dalla pensilina | C’era acqua ovunque

Una pioggia normale ha causato problemi alla stazione ferroviaria di Falconara, un importante snodo per i collegamenti nazionali, innescando allagamenti e difficoltà per i pendolari. La pensilina si è riempita d’acqua, creando una situazione di disagio e ostacolando il normale svolgimento delle attività. Nessuna situazione eccezionale, solo un episodio che ha messo in evidenza le criticità della struttura.

Non è servita una bomba d’acqua, è bastata una pioggia ordinaria per trasformare la stazione ferroviaria di Falconara, snodo nazionale cruciale per il collegamento con Roma, in un autentico percorso a ostacoli. A scoperchiare il vaso di Pandora è stato un video lanciato sui social lunedì scorso, diventato virale in pochissime ore con oltre 5.300 visualizzazioni. Le immagini sono impietose: mostrano una giovane coppia di fidanzati che tenta di schivare i rivoli d’acqua che cadono copiosi proprio sotto la pensilina, ovvero l’unica protezione che dovrebbe garantire un’attesa all’asciutto. "Non prendo spesso il treno, ma non credo che tutto questo sia normale", commenta Lara, l’autrice del filmato che ha immortalato le cascate d’acqua che filtrano dal tetto della struttura e invadono persino le scale del sottopasso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La stazione colabrodo. Piove dalla pensilina: "C’era acqua ovunque" Articoli correlati Viale Gorizia, piove sul bagnato. Rattoppato, torna un colabrodo: lavori sotto accusa e polemicheAsfalti freschi di posa che si spaccano dando vita a voragini, ripristini che durano un battito di ciglia: Pavia è un cratere lunare. L’assessora Madrid: “La stazione è un colabrodo”L’assessora alla Sicurezza del Comune di Bologna, Matilde Madrid, ha parlato della questione sicurezza nella zona stazione in question time.