’Agrumi in festa’ a Capodimonte Visite e laboratori sensoriali

A Capodimonte, il fine settimana si anima con l’evento “Agrumi in Festa”. La terza edizione si svolge il 14 e 15 febbraio nel Giardino Torre, un tempo vivaio borbonico oggi trasformato in un’area educativa e verde. Durante i due giorni, visitatori di tutte le età potranno partecipare a visite guidate e laboratori sensoriali dedicati agli agrumi. L’obiettivo è far conoscere meglio questi frutti e il patrimonio del parco, tra profumi, colori e attività pratiche per grandi e piccoli.

La Terza Edizione di Agrumi in Festa al Real Bosco di Capodimonte di Napoli si terrà il 14 e 15 febbraio, nel Giardino Torre, un antico vivaio borbonico oggi recuperato come agroecosistema urbano didattico. L'evento celebra la tradizione agrumaria con attività per tutti, tra cui visite guidate, laboratori sensoriali, passeggiate botaniche, esposizioni di frutti rari e un mercato di agrumi freschi e trasformati. La manifestazione, patrocinata dalla Società Botanica Italiana e da Grandi Giardini Italiani, punta a valorizzare il patrimonio agricolo e botanico del giardino, dove nel 1816 venne introdotto il primo albero di mandarino.

