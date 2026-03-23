(askanews) – François Ozon si è misurato con uno dei capolavori della letteratura francese, Lo straniero di Albert Camus, e dal 2 aprile arriva nei cinema italiani il suo film, in bianco e nero, che ci riporta nell’Algeria del 1938 colonizzata dai francesi. Non era un’impresa facile portare sullo schermo l’antieroe protagonista del libro, Meursault, un giovane uomo che osserva ma parla poco, apparentemente privo di emozioni, ambizioni e desideri che un giorno uccide, senza apparente ragione, un giovane arabo. L’attore Benjamin Voisin ne restituisce perfettamente il disagio e lo spaesamento. Il regista francese ha affermato che fare questo... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Al cinema dal 2 aprile "Lo straniero": François Ozon si misura con il capolavoro di Albert Camus con un film in bianco e nero. Il video

Articoli correlati

Leggi anche: “Lo straniero“ di Ozon: "Camus ci invita alla ribellione"

Il trailer di Ritorno al tratturo, il documentario sul Molise con Elio Germano al cinema dal 29 aprile. Il video di Amica.it(askanews) – Ritorno al tratturo, il documentario scritto e diretto da Francesco Cordio, con la partecipazione straordinaria di Elio Germano sarà...

Altri aggiornamenti su François Ozon

Temi più discussi: Lo Straniero recensione film di François Ozon con Benjamin Voisin; Francois Ozon: Raffrontarsi con la storia francese significa parlare di colonialismo; François Ozon svela il mistero de Lo straniero di Albert Camus; François Ozon svela il mistero de Lo straniero di Albert Camus | Libero Quotidiano.it.

François Ozon svela il mistero de Lo straniero di Albert CamusRoma, 20 mar. – François Ozon si è misurato con uno dei capolavori della letteratura francese, Lo straniero di Albert Camus, e dal 2 aprile arriva nei cinema italiani il suo film, in bianco e nero, ... askanews.it

Lo straniero di Ozon: Camus ci invita alla ribellioneNon è un film TikTok. Incontriamo François Ozon in un albergo romano vicino a via Veneto per parlare del ... msn.com

Ozon restituisce a Camus la sua purezza con un film di un’eleganza unica. LO STRANIERO di François Ozon prossimamente al cinema Jolly è un esercizio di stile che illumina l’assurdo. Con Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant e facebook

Visto "Lo Straniero" di Francois Ozon da Camus, molto bello x.com