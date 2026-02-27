Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:30 si terrà al Teatro Ghione di Roma un concerto-tributo dedicato a Lucio Dalla. La serata, intitolata

Il 4 marzo non è mai una data qualunque per chi ama la musica d'autore italiana. È il giorno in cui Bologna e l'Italia intera ricordano la nascita di un genio assoluto, un "ragno" che ha tessuto trame poetiche tra i vicoli e il mare. Nel 2026, questa ricorrenza si veste di una luce particolare a Roma, grazie a un evento che unisce l'alto valore artistico a una nobile causa sociale. Il Teatro Ghione si prepara infatti a ospitare La sera dei miracoli, un concerto-tributo che non vuole solo ripercorrere i successi di Lucio Dalla, ma trasformare l'emozione delle sue note in un aiuto concreto per chi lotta contro le malattie rare.

© Ezrome.it - Lucio Dalla, il tributo al Teatro Ghione per la ricerca

