Lucio Dalla il tributo al Teatro Ghione per la ricerca

Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:30 si terrà al Teatro Ghione di Roma un concerto-tributo dedicato a Lucio Dalla.

Il 4 marzo non è mai una data qualunque per chi ama la musica d'autore italiana. È il giorno in cui Bologna e l'Italia intera ricordano la nascita di un genio assoluto, un "ragno" che ha tessuto trame poetiche tra i vicoli e il mare. Nel 2026, questa ricorrenza si veste di una luce particolare a Roma, grazie a un evento che unisce l'alto valore artistico a una nobile causa sociale. Il Teatro Ghione si prepara infatti a ospitare La sera dei miracoli, un concerto-tributo che non vuole solo ripercorrere i successi di Lucio Dalla, ma trasformare l'emozione delle sue note in un aiuto concreto per chi lotta contro le malattie rare.

lucio dalla il tributo al teatro ghione per la ricerca
© Ezrome.it - Lucio Dalla, il tributo al Teatro Ghione per la ricerca

