Romeo+Giulietta odio-amore Il Musical al teatro Tito Schipa di Gallipoli

Il musical “Romeo+Giulietta odio-amore” debutta per la prima volta nel Salento, al teatro Tito Schipa di Gallipoli. Lo spettacolo porta sul palco un mix di musica rock e dramma classico, attirando un pubblico curioso e appassionato. La produzione ha già riscosso interesse tra gli spettatori locali, pronti a vivere questa versione moderna e coinvolgente della celebre storia d’amore.

GALLIPOLI - Il grande musical rock arriva per la prima volta nel Salento, al teatro Schipa di Gallipoli. "Romeo+Giulietta odioamore – Il Musical", è una rilettura moderna e rock della più celebre storia d'amore di tutti i tempi, presentata dalla compagnia teatrale AttoTerzo con la regia di Tony.

