Arturo Brachetti a teatro con il suo one man show | Solo

Stupore, divertimento, emozioni. "Solo", il one man show di e con Arturo Brachetti, è ormai considerato un classico senza tempo, con il suo carico di meraviglia che continua a incantare migliaia di spettatori in tutta Europa. Lo spettacolo farà tappa al Teatro EuropAuditorium il 21 e 22 febbraio 2026, per due imperdibili appuntamenti con uno degli artisti italiani più amati nel mondo. “Solo” è un viaggio sospeso in uno spazio indefinito nella storia di Arturo e, parallelamente, in quella di ognuno di noi: 90 minuti in cui si susseguono risate, applausi e sorprese, in uno spettacolo che da nove stagioni conquista spettatori di ogni età.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Arturo Brachetti torna a Roma con il suo show SOLOArturo Brachetti torna a Roma con il suo spettacolo SOLO, un one man show che combina trasformismi e arti magiche.

A Trecate arriva il one man show di Luca Bono: in scena "L'illusionista" diretto da Arturo BrachettiSabato 24 gennaio, il Teatro Silvio Pellico di Trecate ospiterà il one man show

ARTURO BRACHETTI 16 DIC

