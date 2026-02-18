Arturo Brachetti a teatro con il suo one man show | Solo
Stupore, divertimento, emozioni. "Solo", il one man show di e con Arturo Brachetti, è ormai considerato un classico senza tempo, con il suo carico di meraviglia che continua a incantare migliaia di spettatori in tutta Europa. Lo spettacolo farà tappa al Teatro EuropAuditorium il 21 e 22 febbraio 2026, per due imperdibili appuntamenti con uno degli artisti italiani più amati nel mondo. “Solo” è un viaggio sospeso in uno spazio indefinito nella storia di Arturo e, parallelamente, in quella di ognuno di noi: 90 minuti in cui si susseguono risate, applausi e sorprese, in uno spettacolo che da nove stagioni conquista spettatori di ogni età.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Arturo Brachetti torna a Roma con il suo show SOLOArturo Brachetti torna a Roma con il suo spettacolo SOLO, un one man show che combina trasformismi e arti magiche.
A Trecate arriva il one man show di Luca Bono: in scena "L'illusionista" diretto da Arturo BrachettiSabato 24 gennaio, il Teatro Silvio Pellico di Trecate ospiterà il one man show
ARTURO BRACHETTI 16 DIC
Argomenti discussi: Arturo Brachetti a Gorizia, l’uomo dai mille volti in scena al Teatro Verdi; Arturo Brachetti stupisce Adria con Solo; Al Teatro Verdi lo show di Luca Bono tra illusionismo e magia; Il duo che non ti aspetti: che ci fanno insieme Bisio e Brachetti? Con tanto di ciuffo...
Arturo Brachetti al Teatro Verdi: un concerto tra racconto e musicaScopri il concerto 'Pierino, il lupo e l'altro' con Arturo Brachetti al Teatro Verdi, tra storie e musica classica. È un insolito Brachetti, ricco di storie affascinanti in bilico tra parola e musica ... lanazione.it
Che ’Cabaret’ a Rimini con Arturo BrachettiL’attore e regista oggi e domani in scena al teatro Galli con la sua versione del celebre musical ambientato nella Berlino degli anni Trenta. Preparatevi a cantare e ballare! Al Teatro Galli torna ... ilrestodelcarlino.it
Fabrizio Oreti. Antrikc · Moments. UNO STREPITOSO E MAGICO ARTURO BRACHETTI INCANTA #GORIZIA ED IL PUBBLICO DEL TEATRO VERDI facebook
Gorizia, Arturo Brachetti porta al Verdi il suo one man show ‘SOLO’ #Gorizia #IlGoriziano x.com