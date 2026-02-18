Arturo Brachetti a teatro con il suo one man show | Solo

Da bolognatoday.it 18 feb 2026

Stupore, divertimento, emozioni. "Solo", il one man show di e con Arturo Brachetti, è ormai considerato un classico senza tempo, con il suo carico di meraviglia che continua a incantare migliaia di spettatori in tutta Europa. Lo spettacolo farà tappa al Teatro EuropAuditorium il 21 e 22 febbraio 2026, per due imperdibili appuntamenti con uno degli artisti italiani più amati nel mondo. “Solo” è un viaggio sospeso in uno spazio indefinito nella storia di Arturo e, parallelamente, in quella di ognuno di noi: 90 minuti in cui si susseguono risate, applausi e sorprese, in uno spettacolo che da nove stagioni conquista spettatori di ogni età.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

