La Virtus chiude l' Euroleague a testa alta | battuto sul neutro di Belgrado il Maccabi Tel Aviv

La Virtus Bologna conclude la sua partecipazione all’Euroleague con una vittoria sul Maccabi Tel Aviv, giocata su un campo neutro a Belgrado. La squadra si impone con il punteggio di 89-85, ottenendo così la seconda vittoria consecutiva nella competizione. La partita si è svolta senza pubblico sugli spalti, e i bianconeri hanno mostrato solidità durante tutto l’incontro.