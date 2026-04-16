La Virtus chiude l' Euroleague a testa alta | battuto sul neutro di Belgrado il Maccabi Tel Aviv
La Virtus Bologna conclude la sua partecipazione all’Euroleague con una vittoria sul Maccabi Tel Aviv, giocata su un campo neutro a Belgrado. La squadra si impone con il punteggio di 89-85, ottenendo così la seconda vittoria consecutiva nella competizione. La partita si è svolta senza pubblico sugli spalti, e i bianconeri hanno mostrato solidità durante tutto l’incontro.
L’Euroleague della Virtus Bologna si chiude con un sorriso e una prestazione di sostanza. Sul parquet neutro di Belgrado, i bianconeri superano il Maccabi Tel Aviv per 85-89, confermando il trend positivo e centrando la seconda vittoria consecutiva in quella che, pur essendo una sfida senza.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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