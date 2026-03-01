Maccabi Tel Aviv chiede il rinvio del derby contro l' Hapoel all' EuroLeague

Il Maccabi Tel Aviv ha richiesto il rinvio del derby contro l’Hapoel, una partita valida per l’EuroLeague. La sfida tra le due squadre di Tel Aviv attira l’attenzione non solo per il valore sportivo, ma anche per le questioni logistiche e geopolitiche che coinvolgono l’incontro. La richiesta è stata presentata ufficialmente alle autorità competenti, senza ulteriori dettagli pubblici.

Una sfida storica tra due protagoniste di Tel Aviv attira l’attenzione non solo sul parquet, ma anche sul piano logistico e geopolitico. Il derby tra Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv, inizialmente programmato per giovedì 5 marzo alle 21:05, è oggetto di valutazioni approfondite a causa del contesto internazionale e delle ricadute sulla gestione degli spostamenti. La disputa non è prevista in Israele per la situazione legata a conflitti regionali, e la data resta incerta in attesa di indicazioni ufficiali. La gara resta nel mirino delle parti interessate, con la data del 5 marzo che potrebbe subire modifiche in funzione delle evoluzioni logistiche e delle decisioni dell’EuroLeague. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Maccabi e Hapoel Tel Aviv fuga all'estero, americani se ne vanno a SofiaLa situazione sempre più instabile per il clima di guerra in Medio Oriente, con l'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele di questa mattina all'Iran, stanno avendo ... pianetabasket.com

