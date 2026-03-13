L'Olimpia Milano guida il primo tempo contro il Maccabi Tel Aviv con un punteggio di 53-42, mantenendo un vantaggio di 11 punti. Leday ha segnato 11 punti e si è distinto per il suo gioco intenso, contribuendo alla buona performance della squadra di casa. La partita si sta giocando in diretta nell'ambito della fase a gironi di Eurolega basket 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30 Ottimo fin qui, il match dei padroni di casa che stanno trovando la loro fortuna grazie agli 11 punti di Leday, i 9 di Bolmaro e di Nebo che ha anche 4 rimbalzi, gli 8 di Shields e i 7, importanti, di Guduric, miglior assistman dell’Olimpia Milano insieme ad Ellis con 3 passaggi che hanno portato ad un canestro. In ombra la prova di Brooks che, nonostante delle basse percentuali al tiro, sta comunque facendo parte della grande gara intensa dei rossi. FINISCE IL PRIMO TEMPO Guduric ha cercato il fade away senza fortuna e senza subire fallo. Mancano 11”, Poeta vuole disegnare l’ultimo possesso offensivo e chiama time-out. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 53-42, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’Armani chiude in vantaggio il primo tempo, 11 punti per un intenso Leday

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