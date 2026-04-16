È stata approvata una nuova legge sulla tutela agroalimentare, che prevede l’introduzione di reati specifici e sanzioni più dure contro il commercio di prodotti falsificati. Il ministro dell’Agricoltura ha spiegato che questa normativa era pronta da oltre dieci anni e ora entra ufficialmente in vigore, rafforzando così le misure di contrasto alle frodi nel settore alimentare.

Più tutela della filiera agroalimentare e riorganizzazione del sistema sanzionatorio a difesa delle eccellenze italiane. Nel giornata del made in Italy, è stato approvato il disegno di legge «Tutela agroalimentare», che nasce da un lavoro in sinergia tra i ministri Francesco Lollobrigida e Carlo Nordio. Coldiretti la definisce «una svolta», in quanto difende un patrimonio che oggi vale 707 miliardi di euro e trova nella Dop economy la sua espressione più avanzata. «Questa legge giaceva nei cassetti da oltre dieci anni e nessuno aveva mai avuto il coraggio di farla diventare un provvedimento», ha spiegato Lollobrigida, sottolineando che introduce due nuovi reati, l’aggravante di agropirateria e sanzioni proporzionali alle dimensioni del fatturato delle imprese, «affinché siano un vero deterrente.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La tutela agroalimentare ora è legge

Video CC. GDF Contrasto irregolarità nel settore agroalimentare e alla tutela della salute pubblica

Notizie correlate

Tutela Agroalimentare: sequestro da 1,4 milioniTruffa ai danni dell’UE: la Tutela Agroalimentare sequestra beni per 1,4 milioni tra Enna e Messina Un’operazione del Reparto Carabinieri per la...

Agroalimentare, Confeuro: “Via agroecologica e tutela piccoli medi produttori” Confeuro: agroecologia e giustizia agricola al centro del futuro agroalimentare europeo “È stato un piacere intervenire all’evento organizzato da...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: DDL Tutela Agroalimentare, Santoianni (AIC): segnale importante, ora proseguire percorso riforma controlli in UE; DDL Agroalimentare approvato alla Camera. Ora è legge. Lollobrigida: Tolleranza zero contro chi specula sul nome dei prodotti italiani; Lollobrigida Con legge su tutela agroalimentare nuovi strumenti di protezione; Agroalimentare, via libera definitivo al ddl: nuove pene per le frodi, arriva l'aggravante agropirateria.

Ok definitivo della Camera al Ddl tutela agroalimentare: col reato di agropirateria più difese per i prodotti di qualitàDefinito un quadro di sanzioni per le irregolarità nel settore che consentiranno una maggiore protezione e tutela delle eccellenze alimentari made in Italy con ricadute positive tanto per gli operator ... ilsole24ore.com

La Tutela Agroalimentare è legge«Oggi il Parlamento italiano ha approvato la nostra proposta di legge a difesa e a tutela del patrimonio agroalimentare italiano. informatoreagrario.it

Legge Tutela #Agroalimentare, @GiorgioBergesio ( @LegaSalvini): Prevenire le frodi per proteggere il lavoro dei nostri #agricoltori x.com

Tutela Agroalimentare e Ambientale - facebook.com facebook