L'anatra artica diventata una celebrità in Olanda non ce l'ha fatta | da due mesi era in un centro di recupero

Un'anatra artica, nota in Olanda come una celebrità tra i birdwatcher, è deceduta dopo circa due mesi in un centro di recupero. L'animale, riconoscibile per un particolare edredone dagli occhiali, potrebbe aver perso la vita a causa di un'infezione parassitaria. La sua presenza aveva attirato l'attenzione di appassionati e cittadini che seguivano il suo percorso di riabilitazione.

L'edredone dagli occhiali diventato una celebrità tra i birdwatcher in Olanda è morto mentre si trovava in un centro di recupero a circa due mesi, probabilmente a causa di un’infezione parassitaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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