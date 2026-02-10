Basilicata studenti formati per la transizione energetica | un progetto GIS per il futuro del territorio

A Basilicata, più di 80 studenti si preparano al futuro della transizione energetica. Grazie a un progetto promosso da RWE Renewables Italia, i ragazzi seguono corsi innovativi per capire meglio le sfide e le opportunità legate all’energia rinnovabile. L’iniziativa si chiama “RinnovaMente per le Scuole” e punta a formare le nuove generazioni, coinvolgendole direttamente nel processo di cambiamento.

Un’ondata di innovazione pedagogica investe la regione Basilicata con l’avvio dei percorsi formativi “RinnovaMente per le Scuole”, un’iniziativa promossa da RWE Renewables Italia che coinvolge più di 80 studenti in un percorso mirato alla comprensione delle sfide e delle opportunità legate alla transizione energetica. Il progetto, che si concluderà nel mese di marzo 2026, rappresenta un investimento significativo nella formazione delle nuove generazioni e nel futuro sostenibile del territorio. Il percorso didattico, già sperimentato con successo in Puglia e Calabria, si concentra sull’applicazione pratica dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) e sulla progettazione territoriale, offrendo agli studenti gli strumenti per valutare la fattibilità di impianti eolici e fotovoltaici in aree specifiche della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

