La Ternana ha confermato di non voler rinunciare al campionato e di aver evitato la liquidazione volontaria, annunciata lunedì dalla famiglia proprietaria. Le autorità giudiziarie hanno confermato che non sono state presentate istanze di fallimento, scongiurando così la possibilità di una crisi imminente. La squadra potrà continuare a partecipare alle competizioni ufficiali, mentre le questioni legali sembrano essere state risolte senza ulteriori conseguenze.

Arezzo e Ascoli potranno continuare il loro avvincente testa a testa per la B fino all’ultima giornata. Le squadre in corsa per i playoff cercheranno la qualificazione e il piazzamento più favorevole. In coda le 8 che vogliono salvarsi dovranno darsi ancora battaglia. Insomma il campionato, nel girone B, è salvo. Perché la Ternana non si ritira, evitata la liquidazione volontaria annunciata lunedì dalla famiglia Rizzo, proprietaria del club. Il procuratore sportivo Michelangelo Minieri (in proprio e in qualità di legale rappresentante della MM management Srl) dichiara di non aver mai presentato alcuna istanza di fallimento nei confronti del club.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Ternana non si ritira, il campionato è salvo. Minieri: nessuna istanza di fallimento presentata

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