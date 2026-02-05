Il legale di Giacomo Passeri | Presentata istanza per rientro in Italia del detenuto

Giacomo Passeri potrebbe tornare in Italia. Il suo avvocato ha presentato un’istanza chiedendo l’applicazione di un accordo bilaterale tra Italia ed Egitto, risalente al 1981. La richiesta mira a far rispettare i diritti umani e ottenere il rilascio o il rientro del detenuto. Ora si attende una decisione delle autorità italiane.

«Abbiamo depositato un'istanza per l'applicazione dell'accordo bilaterale tra l'Italia e l'Egitto che è del 1981 ed è sulla reciprocità nella difesa dei diritti umani. Una volta messo in sicurezza, cioè portato in Italia, in un istituto penitenziario italiano, valuteremo la ricorrenza dei.🔗 Leggi su Ilpescara.it

È stata confermata la condanna a 25 anni di reclusione per Luigi Giacomo Passeri, detenuto in Egitto da oltre due anni e mezzo.

Gli avvocati dell’imputato a Milano hanno presentato un’istanza di ricusazione, denunciando che la condanna sembra essere stata decisa prima della sentenza.

Legale, presentata istanza per il rientro italiano detenuto in EgittoAbbiamo depositato un'istanza per l'applicazione dell'accordo bilaterale tra l'Italia e l'Egitto che è del 1981 ed è sulla reciprocità nella difesa dei diritti umani. (ANSA) ... ansa.it

Il ministro Tajani parla del possibile trasferimento del pescarese detenuto in EgittoIl Ministro degli Esteri Tajani risponde al sindaco di Pescara Carlo Masci in merito al possibile trasferimento in Italia di Giacomo Passeri, detenuto in Egitto ... rete8.it

Dal ministro degli esteri Antonio Tajani arrivano spiragli di speranza per Giacomo Passeri, detenuto in Egitto dall'agosto del 2023 con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Rispondendo al sindaco di Pescara Carlo Masci in merito a un possibile ri facebook