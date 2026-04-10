La telenovela del candidato a sindaco del centrodestra | saltato il vertice di domani

È saltato il previsto incontro tra le forze del centrodestra che avrebbe dovuto decidere il candidato a sindaco. La discussione, programmata per domani, è stata annullata senza ulteriori dettagli. La questione della candidatura continua a essere al centro del dibattito politico locale, con diverse fazioni che ancora non hanno trovato un accordo condiviso. La situazione resta incerta e si attende una nuova convocazione ufficiale.

Ennesimo colpo di scena nella pirandelliana vicenda della scelta di un candidato sindaco unitario del Centrodestra. La riunione fissata per sabato mattina ad Agrigento è saltata. Inutile chiedere le motivazioni. Nel silenzio generale qualcuno cerca di minimizzare l’accaduto, come se fosse. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Centrodestra, nuovo vertice ma fumata nera sul candidato sindacoE proprio l’apertura a espressioni della società civile e in generare ad un’area moderata ben incarnata da Forza Italia, partito trainante, ne è la... Leggi anche: Calenda candidato sindaco di Roma per il centrodestra? La replica del leader di Azione Argomenti più discussi: Elezioni presidenza Figc, lunedì la scelta del candidato della Serie A: Malagò in pole; Fumata nera dopo summit del campo largo: ancora nessuna intesa sul candidato sindaco; Elezioni comunali Salerno, Vincenzo de Luca candidato ma senza il simbolo del PD; Elezioni Comunali a Prato, lo stop di Marina Berlusconi all'idea dell'ex pm Sangermano candidato sindaco del centrodestra. (TS) "Telenovela infinita tra la Juve e Vlahovic: ballano ancora oltre 5 milioni sul rinnovo e i bianconeri tengono aperte altre ipotesi" https://ow.ly/TnRc50YGSiA - facebook.com facebook